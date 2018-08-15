Добрый день, нужно воссоздать и просто создать графические макеты памятников, есть фото
Дизайн салона красоты 3D
надо сделать реалистичный дизайн салона 35 кв.м.
при этом не просто размещение и прорисовка в 3Д, а нужна стильная идея по цветам, освещению, концепция дизайна
желателен опыт работы именно с салоном
в салоне будет 4 рабочих места, 2 мойки, диван, лаборатория
более подробно в тз
предлагайте цену и сроки
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