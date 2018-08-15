Нужны качественные дизайнеры для рисования разных 3D-вещей (например, мебель, фигурки, аватары...). Должно получиться несколько десятков кадров по типу такого - https://drive.google.com/open?id=10XAe-_OUfK1X4ubT5hY_2vdW1G3TdrYb (там файл sbin - качаем и смотрим) ...
Требуется 3д скульптор миниатюр
Требуется лепщик 3д моделей миниатюр (масштаб 28мм). Под печать 3д принтером и дальнейшего литья, соответсвенно от вас требуется понимание данного процесса, умение резать модель под печать.
Наши миниатюры не привязаны к конкретной игре, делаем их в основном для настольных ролевых игр (днд, пасфайндер и т.д.), т.е. чтобы они были более адаптивны и кастомны и охватывали более широкий круг игроков. предпочтительный вид работы-я даю задание, обсуждаем с вами детали, технические моменты, в качестве референсов идут лоу поли модель и несколько артов просто найденых в интернете. вы это все компонуете, делаете эскиз-набросок, мы его утверждаем и после приступаем к скульпту (чтобы мы все моменты могли подправить на этапе эскиза, а не править потом модель).
При заявке просьба прикладывать портфолио. Бюджет модели 50-60$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт по корпусной мебели. Нужно сделать 3d-визуализацию карточек товаров (фото). Всего их больше 2000. Т.е. уникализировать, сделать более красочными, бОльшими по размеру.3D-графика23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать анимированный ролик наподобие этого https://www.youtube.com/watch?v=0seqGaUkQTc. Но можно гораздо проще. Пишите сроки и стоимость.3D-графика14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать и согласно правкам во вложении (добавить заломы, блики и т.п.) И сделать виды в 3Д ракурсах для остальных текстур https://yadi.sk/d/wyRKAXEG3aHMVV3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Для съемок художественного фильма необходимо построить модель линкора Новороссиск. Модель планируется использовать как для общих и средних так и для крупных планов. Поэтому предпологается высокая степень проработки. Во вложении даю вводную информацию. ...3D-графика11 заявокЗакрыт7 лет назад
Ребят, всем привет! Предлагаю всем желающим принять участие в детском проекте для Ютуб The Superhero Babies. Программа любая из перечисленных - After Effects, Anime Studio Pro Moho, Adobe Flash (Animate), Toon Boom. ...3D-графика3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется получение pro аккаунта 3ddd. Правила получение аккаунта смотрите на сайте. 10 модtлей уровня pro. Оплата по факту утверждения модели на сайте 3ddd.3D-графика2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать profi модель для сайта 3ddd при успешном выполнении возможно постоянное сотрудничество. Цены и сроки предлагайте. Модель абсолютна любая главное чтоб прошла модерацию и получила статус profi3D-графиканет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо смоделировать 35 образцов потолочный панелей. Это ассортимент панелей на сайта tokay.su. http://tokay.su/product-categories/perforation http://tokay.su/product-categories/aluminum http://tokay.su/product-categories/steel http://tokay.su/product-categories/mesh Необходимо сделать модель для каждой из панелей представленных на сайте вместо тех что есть сейчас ...3D-графика9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
надо создать 3D модель для чпу по дереву. заказчик хочет как можно точнее. особенно волосы. далее будет использоваться как мастер модель для литья гипса или ПВХ, габариты диаметр 500 мм. толщина 60 мм. модель из ...3D-графика3 заявкиЗакрыт7 лет назад