Требуется 3д скульптор миниатюр

Требуется лепщик 3д моделей миниатюр (масштаб 28мм). Под печать 3д принтером и дальнейшего литья, соответсвенно от вас требуется понимание данного процесса, умение резать модель под печать.

Наши миниатюры не привязаны к конкретной игре, делаем их в основном для настольных ролевых игр (днд, пасфайндер и т.д.), т.е. чтобы они были более адаптивны и кастомны и охватывали более широкий круг игроков. предпочтительный вид работы-я даю задание, обсуждаем с вами детали, технические моменты, в качестве референсов идут лоу поли модель и несколько артов просто найденых в интернете. вы это все компонуете, делаете эскиз-набросок, мы его утверждаем и после приступаем к скульпту (чтобы мы все моменты могли подправить на этапе эскиза, а не править потом модель).

При заявке просьба прикладывать портфолио. Бюджет модели 50-60$