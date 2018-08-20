По заказу: Модель пустой кружки в четырех ракурсах (правый, аксонометрия, вид сверху, аксонометрия несколько рядом стоящих) на белом фоне + 2 ракурса запотевшей модели (аксонометрия) на белом фоне + 1 ...
Нарисовать анимацию монстра и сделать раскадровку
Для UltimaOnline сервера требуется нарисовать нового монстра для игры, а так же сделать анимацию для него (как на прикрепленном скриншоте). 1 файл bmp - на одну позицию при движении. Всего 4 положений (остальное - зеркально), это в итоге 50 бмп фэйлов (см.вложение).
Что от вас требуется:
1. Нарисовать модель циклопа на свой лад со своим стилем, как вы это видите. Размер небольшой, можно без особых деталей, но что бы читался ваш стиль.
2. Отправить нам на согласование
3. Если нам подходит - выбираем вас исполнителем и дальше делаете 50 bmp файлов согласно вложению
4. Если итоговый результат отличный - делаем еще пару заказов в подобном направлении вместе
Если вы обладаете хорошим портфолио или работами в подобном стиле для других проектов - мы можем сразу пропустить пункты 1 и 2. Мы сразу отметим вас исполнителем и вы приступите к работе.
Ждем ваши заявки, а так же стоимость за всё перечисленное (циклоп в 50 картинках)
П.С. если я правильно понимаю - тут требуется сделать 3д модель, затем её анимацию движения разбить на картинки, это самый быстрый и простой путь. второй путь это отрисовывать каждое движение без модели. для меня выбранный способ не имеет значения, но буду благодарен если вы укажите в заявке каким путем хотите пойти
Заявки фрилансеров
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