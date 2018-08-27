Модель пустой кружки

$35
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки169 просмотров

По заказу:

Модель пустой кружки в четырех ракурсах (правый, аксонометрия, вид

сверху, аксонометрия несколько рядом стоящих) на белом фоне + 2 ракурса

запотевшей модели (аксонометрия) на белом фоне + 1 ракурс на предоставляемом заказчиком фоне (для рекламы нужно фото с правом коммерческой публикации).

Уточните, если что не так.

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$38
4 дня
Все отлично, спасибо
Заказ был интересен, заказчик доброжелательный, оплата моментальная. Безусловно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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