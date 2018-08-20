Заказ по векторной 3Д графике

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок174 просмотра

По факту сделать красивыми планировки для трех индивидуальных домов с прорисованными деталями в том виде что мы укажем дополнительно 

Ниже прилагаю две картинки тз (справа) и что нам нужно (слева на черном фоне) Таких картинок будет всего 10, нужно будет как в черном так и в белом варианте Оцените ваши возможности по срокам и финансам за такую работу

Спасибо 

7 лет назад
Mamoti_ua
Юрий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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