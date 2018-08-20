Необходима модель человеческого бюста. Высота модели приблизительно 15 см. Фото прикреплены архивом.
Заказ по векторной 3Д графике
По факту сделать красивыми планировки для трех индивидуальных домов с прорисованными деталями в том виде что мы укажем дополнительно
Ниже прилагаю две картинки тз (справа) и что нам нужно (слева на черном фоне) Таких картинок будет всего 10, нужно будет как в черном так и в белом варианте Оцените ваши возможности по срокам и финансам за такую работу
Спасибо
Заявки фрилансеров
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