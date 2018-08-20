Визуализация объекта по черчежам

приветствую,

есть у нас чертежи и планы будущего строения и несколько скудных картинок, как это будет выглядеть.

необходимо визуализировать этот объект и сгенерировать больше видов с разных сторон, все это для эфектной презентации. внутренние помещения отрисовывать не требуются.

требуется хорошая работа, где объект предстанет в красивом презентационном виде с элементами оурцжающей среды.

во вложении несколько скриншотов планов а так же пример, как это выгл\дит у других объектов.

всю имеющуюся информацию вышлю исполнителю.

прошу казазать стоимость

буду смотреть ваши работы

спасибо