Разработка 3D модели + анимация

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок292 просмотра

Необходимо создать персонаж-кишечник в 3D для видеоролика.

Интересуют сроки и стоимость. Персонаж есть в векторной форме.

Дополнительно необходимо будет его анимировать (сложность анимации будет оговорена отдельно, до 1 минуты)

Эскиз:﻿﻿﻿https://www.dropbox.com/s/2pwmuu35fpiuzjs/viber%20image.jpg?dl=0

7 лет назад
firrelly
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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