Моделирование предмета

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки235 просмотров

Сделать фотографии по ТЗ для . амазона 

7 лет назад
almirony
Альмир 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
7 лет назад
$350
12 дней
Хотел бы поблагодарить за проделанную работу, работой доволен, все делалось вовремя и все поправки вносились без нарикании . Спасибо!
Приятно работать с грамотным и порядочным работодателем. Спасибо Альмиру за предоставленную интересную работу.

Заявки фрилансеров

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
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