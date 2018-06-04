Нужна вывеска на фронтон + табличка времени работы

Для магазина нужно нарисовать в векторе вывеску на фронтон + табличку со временем работы. Табличка в растре как выглядит есть - нужно ее только изменить (лого, время работы), можно и упростить ее (убрать скругления с углов квадратов). Вывеска на фронтон - опять же упрощаем (только подобрать фон): весь фон одноцветный, посередине лого. слева и справа от лого надпись, в нижнем правом углу сайт.

Лого в векторе предоставлю.

Конечный результат предоставляете в AI. Оплата сразу по факту выполнения заказа. Исходники отправляете мне после оплаты.

PS: Картинки как выглядит сейчас прикрепил, чтобы увидев понимали суть вопроса. Здесь мне нужно просто и быстро (день-два), и я понимаю объем работы, поэтому "кул" дизайнеров не требуется.