Нарисовать баннер на окно

Необходимо разработать дизайн макет для подвижного тента газели. Три стороны. Срок - 2 дня максимум.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Строительная тематика. Размер есть, текст есть.
То что нравится - во вложении.
Бюджет (к сожалению)) - полный эконом)
Цена?
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