Создать афишу по примеру

$15
Наружная рекламаЗакрыт2 заявки525 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$15

В приложении есть примеры афиш, нужно сделать в стиле как вариант инстаграмовских цветов с логотипом (в приложении)

Можно креативить.

текст шрифт должен быть без засечек, хорошо читаемый 

6 лет назад
josgir
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Разработать и нарисовать дизайн плаката A2 рекламы для квест комнаты.

    Согласно приложению. Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт) Квест комната с ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добрый день! Нужна полиграфия.

    Баннер нарисовать красивый. Суть нашей продукции на странице  http://xn--80adjkcora6ak3c.xn----ftbdbukpidavf.xn--p1ai/brash.php Нужно сделать продающий баннер для Брашированной и окрашенной доски.  Ну чтоб прям качественный и отрисованный бомбически))) Вы можете, я знаю)

    Наружная реклама1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать афишу

    $5

    Разместить текст на афише. Размер 960х960 Сделать красивый фон, чтобы смотрелось все гармонично. В прикрепленных файлах пример и фон. Текст, который нужно разместить на афише: Танцевальная студия «Танцующий Дахаб» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА. Праздничный концерт. Время: 21 апреля в 17:00 Место: Отель «Coral Coast» Вход: Взрослые ...

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать дизайн наружной рекламы

    Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина и вывеска с логотипом. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Размер вывески: 600см*82см, логотип прикреплен, размер витрины уточним.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн пресс стены

    Необходим дизайн пресс стены на годик ребенку. Идея есть, пример тоже. нужно немного поменять цветы и сделать в векторном варианте. Срочно!

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн-проект входной группы и баннеры на окна

    Нам необходимо разработать уличный проект-дизайн стоматологической клиники. В оформлении хотели бы использовать наличие фирменного стиля, говорящее пациентам о серьезности,стабильности и надежности клиники, а также о том, что ее сотрудникам можно доверить свое здоровье. К проекту прикреплены ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • .листовка а4 формата

    Нужна листовка А4 формата на компанию Альянс-Телеком ( интернет провайдер, предоставляем услуги интернета и телевидения) . Логотип я пришлю. и контакты, которые должны быть указаны на лситовке.. Сама листовка А4 формата, мы их клеим на доски около ...

    Наружная реклама40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наружняя реклама

    Дизайн фасадной части офиса.. Офис занимается приемом заказов на изготовление окон и дверей из пластика и алюминия.. В файле имеется фото того как выглядит офис в данный момент...  На фасаде должна быть информация о том ...

    Наружная реклама22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад