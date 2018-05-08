Разработать макет рекламной листовки А4

# 1 — $ 20

Добрый день!

Необходимо сделать рекламную листовку А4 для детского бассейна. Глядя на эту листовку у родителей должно возникать огромное желание отдать своего ребенка в этот детский бассейн на плавание. Конкурс также проводим для того, чтобы найти дизайнера, который думает и рисует в соответствии с нашими представлениями (т.е. на нашей волне) для дальнейшего сотрудничества с ним.

Тезисы:

Детский бассейн

от 2 мес. до 8 лет

[Логотип "Детская бухта"]

Москва, Сиреневый бульвар, 9А

+7 495 150-65-46

детская-бухта.рф

Instagram detskayabukhta

Грудничковое плавание

Дошкольное плавание

Гидрореабилитация

Скидка 50% на первое занятие

Каждому ребенку отдельный тренер (Индивидуальные занятия)

Путь к здоровому образу жизни начинается здесь!

Работаем каждый день с 8:00 до 21:00 без выходных и праздников

Хотите, чтобы Ваш ребенок был

- Сильным (Слабые мышцы усилятся, а зажатые - расслабятся, увеличится выносливость и энергичность)

- Умным (Благодаря усиленной циркуляции крови мозг активнее насыщается кислородом, активнее развиваются все виды памяти)

- Уверенным (Появятся полезные привычки добиваться поставленных целей, а также будет уметь плавать)

- Счастливым (Сильный, умный и уверенный в себе ребенок будет намного чаще радоваться жизни)

[Фотография с фотостока счастливого малыша, плавающего под водой]

Порядок информации и их формулировка на усмотрение дизайнера. Сам детский бассейн выполнен в стиле хайтек в морской тематике: современный строгий стиль, белые и синие цвета. В приложении логотип центра, фотографии интерьера, детей в воде. Какие фотографии использовать в листовке и в каком количестве - на усмотрение дизайнера.

Макет односторонний. Предполагается его наклеивать в помещениях и на улице. Соответственно, он должен издалека бросаться в глаза.

Спасибо!

Комментарии

--- 30.04.2018

1. Вероника Ярушина, Отлично! Ваша работа ближе всего к тому, что нужно! Строго, стильно, современно. Текстами можно "играться", не обязательно их вставлять символ в символ. Например, где описания "сильным", "умным" и тд - скобочки можно убрать. "Каждому ребенку отдельный тренер (Индивидуальные занятия)" давайте заменим на "Индивидуальный тренер для каждого малыша". Если есть возможность, было бы здорово еще пару вариантов в подобном духе сделать.

2. Дмитрий Бобык, неплохо, но выглядит очень нагроможденным. Логотип на градиенте выглядит не очень. Лучше всего он смотрится на белом фоне.

3. Остальным просьба обратить внимание на работу Вероники Ярушиной и двигаться в том же направлении. Не нужно использовать градиенты. Не нужно делать слишком детский дизайн. Обратите внимание на ресепшн в интерьере - он прост в исполнении, в нем нет ничего лишнего, но при этом он смотрится очень солидно, стильно и современно. Листовку нужно сделать также в духе солидности, стильности и современности. Можно попробовать варианты без описания к "сильным", "уверенным" и тд, чтоб получилось менее нагроможденным и более аккуратным.