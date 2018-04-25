Нужно сделать макет roll-up

Наружная рекламаЗакрыт9 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать макет roll-up 

Из клипартов стоит использовать изображение счеловеком, который проходит проверку на полиграфе. Имеющиеся фото, лого, шрифт

и пример стиля тут: http://dropmefiles.com/UXxOo  

Желательно, сделать на  белом фоне, важно с соблюдением бирюзового стиля,

как сайт stimul точка expert

Необходимо предложить 3 варианта, и один из нихпотом доработать

Предпочтение исполнителям, которые смогутсделать заказ до 8 мая. Обязательно указывайте стоимость работы, сроки и

релевантный опыт.

Требования к макету:

·        формат TIFF;

·        размеризображения - 1800 мм (высота) х 800 мм (ширина);

·        цветоваямодель - CMYK;

·        разрешение -72 dpi;

·        изображениедолжно быть выполнено в реальный размер, без полей;

·        черный цвет -композитный (70% Cyan - 70% Magenta - 70% Yellow - 100% Black);

·        файл не долженсодержать слои и прозрачности;

·        при сохранениирекомендуем включать LZW-сжатие, что позволит существенно уменьшить размер

итогового файла.

·        Такженеобходим оригинал файла со всеми слоями.

6 лет назад
antilie
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать макет рекламной листовки А4

    $20

    Добрый день! Необходимо сделать рекламную листовку А4 для детского бассейна. Глядя на эту листовку у родителей должно возникать огромное желание отдать своего ребенка в этот детский бассейн на плавание. Конкурс также проводим для того, чтобы найти ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Меню для стрит фуда

    необходимо сделать меню для фудтрака в меню около 10 позиций , в основном текст и 2 фотографии размер 95*95 см срочность- макет нужно сдать в печать до 15:00 по москве 30 апреля

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн вывески (Объемные буквы и фигуры ПВХ)

    Необходим дизайн объемных букв и фигур ПВХ (абрис велосипеда) для здания проката (пример во вложении). Дизайн - проект нужен в векторной графике. Пример - это работа архитектора, который проектировал здание. Для изготовления букв и абриса велосипеда, нужен ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вывески в векторе на основе готовых макетов

    Необходимо перерисовать вывеску в векторе для печати. Имеется мелкий макет, как она должна выглядеть. Так же имеется уже готовый логотип в векторе. В приложении тот самый макет. Ко всему этому нужно будет нарисовать таблички с ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать афишу по примеру

    $15

    В приложении есть примеры афиш, нужно сделать в стиле как вариант инстаграмовских цветов с логотипом (в приложении) Можно креативить. текст шрифт должен быть без засечек, хорошо читаемый

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн листовки А4 формата для расклейки на досках объявлений

    Здравствуйте, уважаемые исполнители! Требуется создать дизайн листовки, которая будет использоваться для расклейки по доскам объявлений у подъездах. Тематика: Ремонт квартир Формат: А4 в горизонтальном положении. Листовка должна быть яркая и привлекать внимание. На самой листовке должна быть следующая информация: Логотип; Заголовок; Дескриптор; Цена; Спецпредложение; Контактная информация ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад