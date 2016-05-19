Стартап в сфере высоких технологий (программирование, IT, интеграции) Нужно сделать дизайн логотипа и затем макет визитки. Прошу предложить вашу цену.
- Дизайн продукции29 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется написание текстов для Турагентства в разделы Описание страны и Описание курортов (всего примерно 300 текстов, разбиваем их на мелкие блоки). К каждому тексту есть ключи, примерно 5-10 слов. Необходимо красивое и правильное владение русским ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день. Возможно пишу как дилетант, просто с этим раньше ни когда не сталкивался. Описываю, что нужно. Мне нужно собрать GPS координаты для некоторый отелей мира (примерно 1000 отелей), курортов и стран. Но минимум - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуется глубокий рерайтинг текстов, уникальность не менее 60%. Проверяем на text.ru Тематика: Описание отелей мира. Тексты с нескольких источников будут предоставлены (они на русском языке). Так же будет требоваться Описание курортов и Стран. Оплата: 30 руб ...Копирайтинг73 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется написать отзывы о деятельности тур агентства. Отзывы только с хороших аккаунтов на ([url=http://irecommend.ru/]http://irecommend.ru/[/url],[url=http://otzovik.com/]http://otzovik.com/[/url] http://firms.turizm.ru/ http://www.yell.ru/ http://www.turpravda.ru/ http://www.spr.ru/otzyvy/ http://moscow.cataloxy.ru/ http://www.traveltours.ru/ http://jams.ru/ https://otvet.mail.ru/ http://100dorog.ru/ http://tourout.ru/ ) Требуется написание отзывов. Интересуют короткие отзывы, примерно 200-500 символов (без учета пробелов и ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать 8 страниц (макеты в PSD).Требования:bootstap сетка. Кодировка UTF-8. Сайт должен нормально отображаться на всех популярных броузерах и мобильных платформах. Все что можно сделать без Javascript, делать без него. На сайте предполагается использовать jQuery.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад