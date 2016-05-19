gurkirill

Кирилл Гуров gurkirill

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лого и макет визитки

    Стартап в сфере высоких технологий (программирование, IT, интеграции) Нужно сделать дизайн логотипа и затем макет визитки. Прошу предложить вашу цену.

    Дизайн продукции29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты для Турагентства

    Добрый день. Требуется написание текстов для Турагентства в разделы Описание страны и Описание курортов (всего примерно 300 текстов, разбиваем их на мелкие блоки). К каждому тексту есть ключи, примерно 5-10 слов. Необходимо красивое и правильное владение русским ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер координат

    Всем добрый день. Возможно пишу как дилетант, просто с этим раньше ни когда не сталкивался.  Описываю, что нужно. Мне нужно собрать GPS координаты для некоторый отелей мира (примерно 1000 отелей), курортов и стран. Но минимум - ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайтинг 500 текстов

    $1000

    Требуется глубокий рерайтинг текстов, уникальность не менее 60%. Проверяем на text.ru Тематика: Описание отелей мира. Тексты с нескольких источников будут предоставлены (они на русском языке). Так же будет требоваться Описание курортов и Стран. Оплата: 30 руб ...

    Копирайтинг73 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать отзывы о деятельности тур агентства

    $20

    Требуется написать отзывы о деятельности тур агентства. Отзывы только с хороших аккаунтов на ([url=http://irecommend.ru/]http://irecommend.ru/[/url],[url=http://otzovik.com/]http://otzovik.com/[/url] http://firms.turizm.ru/ http://www.yell.ru/ http://www.turpravda.ru/ http://www.spr.ru/otzyvy/ http://moscow.cataloxy.ru/ http://www.traveltours.ru/ http://jams.ru/ https://otvet.mail.ru/ http://100dorog.ru/ http://tourout.ru/ ) Требуется написание отзывов. Интересуют короткие отзывы, примерно 200-500 символов (без учета пробелов и ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTLM - Верстка

    Требуется сверстать 8 страниц (макеты в PSD).Требования:bootstap сетка. Кодировка UTF-8. Сайт должен нормально отображаться на всех популярных броузерах и мобильных платформах. Все что можно сделать без Javascript, делать без него. На сайте предполагается использовать jQuery.

    JavascriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
sandro_webmoney7
30 летКиргизия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
HTLM - Верстка
Спасибо Кириллу за сотрудничество! Очень приятно было работать. Всегда на связи, оплата в срок!
Все отлично, в срок, спасибо.
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