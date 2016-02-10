Создание системы по оформлению дк техосморта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

нужна система по оформлению дк техосмотра с сетью агентов и учётом финансов.взаимодействие с базой еаисто. подробности по телефону есть примеры подобных систем .можно скопировать немного изменив .как вариант есть и уже готовая уже система но нужно  её доработать.

9 лет назад
bigbest
Денис 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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