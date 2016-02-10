Добрый день! Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android). Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635) Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно. Что требуется: ...
Создание системы по оформлению дк техосморта
нужна система по оформлению дк техосмотра с сетью агентов и учётом финансов.взаимодействие с базой еаисто. подробности по телефону есть примеры подобных систем .можно скопировать немного изменив .как вариант есть и уже готовая уже система но нужно её доработать.
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