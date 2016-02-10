Javascript разработчик со знанием Angular

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Нужен программист и вэб разработчик на постоянную удаленную работу.  

График свободный.  

Пробный период 2-3 недели – работа попроектная / почасовая.  

Если кандидат нам подойдет, то потом – полный рабочий день, 40 часов в неделю.  

Обязательно иметь опыт: 

Javascript, Angular, CSS, Bootstrap, TDD/BDD, PHP, Git 

Обязателен хороший опыт разработки на Angular с использованием TDD/BDD фреймворков (Jasmine или другой) 

Желательно (но не обязательно) иметь следующие навыки:  

PHP MVC фреймворки (Laravel, Phalcon), MySQL 

С ответом присылайте:  

1) ваше резюме  

2) ваше портфолио выполненных проектов  

3) Ставку за час работы (для первых недель работы)  

4) Желаемый уровень зарплаты за полный рабочий день  

спасибо!

AngularBootstrapCSSGitJavaScriptLaravelMySQLPHP
9 лет назад
xtro
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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