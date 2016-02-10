Добрый день! Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android). Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635) Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно. Что требуется: ...
Javascript разработчик со знанием Angular
Нужен программист и вэб разработчик на постоянную удаленную работу.
График свободный.
Пробный период 2-3 недели – работа попроектная / почасовая.
Если кандидат нам подойдет, то потом – полный рабочий день, 40 часов в неделю.
Обязательно иметь опыт:
Javascript, Angular, CSS, Bootstrap, TDD/BDD, PHP, Git
Обязателен хороший опыт разработки на Angular с использованием TDD/BDD фреймворков (Jasmine или другой)
Желательно (но не обязательно) иметь следующие навыки:
PHP MVC фреймворки (Laravel, Phalcon), MySQL
С ответом присылайте:
1) ваше резюме
2) ваше портфолио выполненных проектов
3) Ставку за час работы (для первых недель работы)
4) Желаемый уровень зарплаты за полный рабочий день
спасибо!
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