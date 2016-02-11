Доработка компонента на InstantMaps

Здравствуйте.

Мы собираемся создать портал нашего региона, есть парсер 2GIS, но возникла проблема с импортом.

Вложенность рубрик при парсинге организаций - доходит до 5ти, а вот при импорте загружается глубина вложенности всего - 2, то есть категория-подкатегория и все.

Также при настройке импорта нужно обязательно выбирать город, а нам это так же не нужно. Необходимо, чтобы город можно было выбрать в параметрах объекта.

Скрин компонента во вложении.

Указывайте сроки и стоимость в рублях.