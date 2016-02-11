Необходимо собрать контактные данные с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Необходимо собрать контактные данные сайтов компаний, которые расположены в Санкт-Петербурге. У этих сайтов не должно быть мобильной версии. Нужно создать excel таблицу, где будут указаны: ссылка на страницу и email адрес. Необходимое количество не менее 500 сайтов.

Интересуют цена и сроки.

9 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

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Нет заявок фрилансеров