Исправление бага на сайте

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Перестали отображаться названия заведений на сайте http://vsaune74.ru/ Необходимо разобраться в чём причина и исправить.

9 лет назад
Disabl
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров