Доработать интернет магазин на OpenCart 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки169 просмотров

Требуется доработать интернет магазин товаров на CMS OpenCart (версия, 1.5+, не 2-ойка) 

- поправить верстку (конкретно, съезжает адаптив в некоторых моментах); 

- поправить вывод товаров на странице; 

- подключить платежный агрегатор, возможность оплачивать товар через (карты, электронные деньги); 

и пр., очень много мелких багов, ищу отвественного, свободного специалиста с хорошим знанием верстки, интеграции к опенкарту

Opencart
9 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад

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Нет заявок фрилансеров