Доработать интернет магазин на OpenCart 1.5

Необходимо собрать контактные данные сайтов компаний, которые расположены в Санкт-Петербурге. У этих сайтов не должно быть мобильной версии. Нужно создать excel таблицу, где будут указаны: ссылка на страницу и email адрес. Необходимое количество не менее ...