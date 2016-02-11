Доработки сайта на WP

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Закрыт1 заявка157 просмотров

На сайте (CMS WP) необходимо реализовать ряд доработок. Самые масштабные – интеграция слайдера. + оптимизация скорости загрузки сайта с 65 до 80

% и выше + ряд мелких. Подробное тз – выбранному исполнителю.

Критерии выбора: подтвержденный опыт php програмирования и наличие всех

необходимых навыков, адекватный ценнник, наличие положительных отзывов,

актуальные контактные данные по которым есть реальная связь, соблюдение

сроков. Господ внезапно пропадающих, изчезающих, просыпающих и прочих

неадекватов просьба не беспокоится.

PHPWordPress
9 лет назад
ABC
57 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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