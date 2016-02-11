Создать меню на Wordpress + описания категорий

На блоге moytop.com нужно правильно создать правое меню Wordpress (там где рубрики идут: рерайтинг, реклама, seo и т.п.)

Сейчас оно есть, но формируется автоматически из категорий и подкатегорий.

А нужно чтобы внешне оно осталось один в один как сейчас, только менюшка должна создаваться не автоматически, а в админке как обычное меню Вордпресса (область "Правое меню") и управляться там же из админки (добавлять новые рубрики, статьи, менять иконки и т.п.).

Плюс нужно сделать следующее:

1) вывести описание категорий и подкатегорий внутри перед списком постов.

2) добавить возможность там же менять title, description и keywords для категорий и подкатегорий.

3) добавить отдельную строку – дополнительное описание категории, чтобы в нее можно было перенести краткое содержание категорий, которое сейчас в описании находится https://gyazo.com/53bdebe1f99f245c8de695e46eb32994 (возможно это правильнее будет сделать в меню, там где выводятся пункты, но это не принципиально).

Все это должно без сбоев работать при обновлении CMS или установленных плагинов.

Готов оплатить 1000 руб.

Сроки не горят.

Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену.

Можете сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.

Заявки без цен не рассматриваю.

Оплата по факту Вебмани.

Порядок работы: выбор исполнителем, затем доступы к сайту, реализация тз, оплата, ну и обмен отзывами )