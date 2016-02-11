Доработки на движке OpenCart

Задачи на знание: движка OpenCart 1.5 (сборка максистор) и верстки с использованием jquery ui.

Магазин на OpenCart достаточно много было адаптировано под специфику товаров.

Сейчас есть необходимость в доработках.

1. Привязать опции к производителям.

2. Доработать фильтр, добавить ползунки.

3. Изменить шаблоны: раздел, карточка товара.

4. и другие задачи.

Работы на пару дней, может больше.

Работать будем позадачно. Можно через БС.

Внимание!

Ждем от вас конкретные ответы на вопросы:

1. С OpenCart и MaxyStore работаю уже (сколько лет?) сделал (сколько проектов?).

2. Стоимость часа в рублях примерно (сколько?) руб.

3. Принимаю (какие формы оплаты? желательно: я.деньги).