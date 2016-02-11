Сайт написан на php+mysql. Ссылка при переписки. Нужно переделать согласно скриншотам. Бюджет минимальный, срок 1-2 дня.
Доработки на движке OpenCart
Задачи на знание: движка OpenCart 1.5 (сборка максистор) и верстки с использованием jquery ui.
Магазин на OpenCart достаточно много было адаптировано под специфику товаров.
Сейчас есть необходимость в доработках.
1. Привязать опции к производителям.
2. Доработать фильтр, добавить ползунки.
3. Изменить шаблоны: раздел, карточка товара.
4. и другие задачи.
Работы на пару дней, может больше.
Работать будем позадачно. Можно через БС.
Внимание!
Ждем от вас конкретные ответы на вопросы:
1. С OpenCart и MaxyStore работаю уже (сколько лет?) сделал (сколько проектов?).
2. Стоимость часа в рублях примерно (сколько?) руб.
3. Принимаю (какие формы оплаты? желательно: я.деньги).
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