На сайте нужно отображение пути каталога.

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Закрыт2 заявки119 просмотров

На сайте нужно отображение пути каталога. Сайт http://mastertrg.ru/ joomla-2.5+joomshoping . Когда открываются товары, необходимо чтобы вверху товара отображался путь. Как здесь например http://www.divano.ru/catalog/amsterdam-evro/ . там где "главная - каталог - прямые диваны - еврокнижка - диван Амстердам"

Joomla
9 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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