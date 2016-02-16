Отредактировать текст на сайте. Глюк редактора?

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Завершен4 заявки151 просмотр

Добрый день.

Есть сайт: http://745136.fimo2.web.hosting-test.net/

Нужно заменить некоторые слова в тексте (смотрите прикрепленный архив).

Стандартным способом редактировать текст не получается. После сохранения, изменения не вступают в силу. Скорее всего глюк редактора или что то типа того. В общем нужно разобраться с этим.

9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$8
1 день
Сергей решил проблему с которой не могли справиться несколько "специалистов". Рекомендую однозначно!
Сотрудничеством с Русланом очень доволен. Всё четко и без задержек. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад