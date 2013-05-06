Добро пожаловать.
сайт: the-marketolog.ru
Предоставляю полный спектр маркетингового продвижения бизнеса в интернете:
дизайн сайтов (ph, figma), созданием сайтов (tilda), контекстная и таргетированной рекламой (Яндекс, Google, Vk, facebook, Mytarget), составление семантических ядер, парсинг, SMM, настройка сквозной аналитики
tel, viber, whatsapp:
+7 (922) 764 03 52
E-mail: [email protected]
Skype: srv220
Telegram: themarketologru
Условия сотрудничества
- Обсуждение на сайте, скайпе, вибере. Заполнение Тех. задания.
- Создание персонального проекта нажав вверху справа зеленую кнопку "предложить заказ"
или выбрать меня исполнителем где нашли мою заявку на Ваш проект.
- Согласование и выбор заказчиком подходящей концепции для дальнейшей разработки.
- Предоплата 50%
- Выполнение работы
- Согласование и корректировка при необходимости.
- Оплата остальных 50%
- Отправка исходников (передача сайта, рк, и тд)
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