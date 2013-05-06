sayrus908

Сергей sayrus908

 
33 годаРоссия/Тюмень
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
&#9733; Уникальный дизайн &#9733; Сайты под ключ на Tilda &#9733; Контекстная реклама &#9733; Таргетированная реклама

Добро пожаловать. 

сайт: the-marketolog.ru

Предоставляю полный спектр маркетингового продвижения бизнеса в интернете:

дизайн сайтов (ph, figma), созданием сайтов (tilda), контекстная и таргетированной рекламой (Яндекс, Google, Vk, facebook, Mytarget), составление семантических ядер, парсинг, SMM, настройка сквозной аналитики

tel, viber, whatsapp:

+7 (922) 764 03 52

E-mail: [email protected]

Skype: srv220

Telegram: themarketologru

Условия сотрудничества

- Обсуждение на сайте, скайпе, вибере. Заполнение Тех. задания.

- Создание персонального проекта нажав вверху справа зеленую кнопку "предложить заказ"

или выбрать меня исполнителем где нашли мою заявку на Ваш проект.

- Согласование и выбор заказчиком подходящей концепции для дальнейшей разработки.

- Предоплата 50%

- Выполнение работы

- Согласование и корректировка при необходимости.

- Оплата остальных 50%

- Отправка исходников (передача сайта, рк, и тд)

Дизайн сайтаFigmaTilda
Портфолио
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Отзывы заказчиков
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Нарисовать персонажа
Предложил интересные варианты персонажей, спасибо за участие в конкурсе!
Спасибо за конкурс
Ответный отзыв
seolink74
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$360
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна сайта
Совместными усилиями был создан отличный макет сайта(главная+2 внутренние) Приятное общение.
Спасибо большое за приятное сотрудничество. Был рад с вами поработать.
Ответный отзыв
vlad-lrs
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна сайта
Спасибо большое, за проделанную работу, сайт понравился ! Все довольны.
Спасибо за проект. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
vlad-lrs
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Доработать страницу, сделать ее презентабельной
Отличный дизайнер, правильный вкус, работает быстро и всегда на связи. Рекомендую.
Интересный конкурс. отличный заказчик. точное Тз. Рад сотрудничеству
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Конкурс на редизайн главной страницы
Один из не многих дизайнеров который понял задачу и сделал ее очень аккуратно. Рекомендую!
Спасибо за конкурс. Неожиданная победа.
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