Натяжка готовой вёрстки на WordPress – срочно!

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок234 просмотра

Натяжка готовой вёрстки на WordPress – срочно!  

Вёрстка готова, ТЗ имеется и мелкие правки по вёрстке 

Бюджет 4000 рублей, оплата строго БЕЗ авансов  

Отчёт раз в час на вашем сервере  

Сроки завтра к 17-00 по мск  

Оставьте ваш скайп  

КОГО НЕ УСТРАИВАЕТ ЦЕНА!!!!!!! ИЛИ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОЕКТА НЕ ОТВЕЧАТЬ В ЗАДАЧУ!!!!!!  

антибот – ВС вёрстка

WordPress
8 лет назад
tugsesp
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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