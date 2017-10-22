Скрипт на Python или NodeJs (работа с API)

есть сайт-донор(биржа), у него есть Websocket API, что позволяет нашему будущему скрипту в реальном

времени обмениваться информацией с сервером, скрипт должен уметь стандартные действия в зависимости от заданных условий

1) ставить ордеры

2) отменять ордеры

условия эти скрипт берет с определенного места(например с другого подключаемого файла или с этого же файла, по вашему выбору – как удобнее это сделать), т.е. я задаю условия вроде "при таком то значении такой-то переменной поставить или отменить такой-то ордер и т.д., условия эти соответственно я могу включать или отключать;

все свои действия скрипт должен записывать в текстовый log-файл;

в конечном итоге необходима работоспособность скрипта на моем сервере;

Python или NodeJs рекомендуется, поскольку у сайта-донора есть в помощь примеры на этих языках

подробности в лс

в случае успешного сотрудничества нужно будет еще несколько подобных скриптов, а также модернизация существующего