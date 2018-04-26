Мастер по трем направлениям
В полиграфии я уже лет 20 как тружусь. Выполняю весь спектр полиграфической продукции. Пакетом Adobe и CorelDRAW владею в совершенстве. Где надо, подтягиваю дизайн с помощью 3D моделирования. Ссылка на портфолио:
https://yadi.sk/d/fWyCYTmU3GmjNf
Я BIM-менеджер, в совершенстве владеющий: Autodesk Revit (Arch, Str). Учу проектировать разделы: АС, АР, КЖ, КМ, КД, в Ревите.
Я достаточно талантлив в 3D графике. Работаю в 3D Max+Corona render. Мои работы смотрите в портфолио:
https://yadi.sk/d/9zgLI1sq3JvbmX
все делал сам. Со мною можно связаться по емейлу: [email protected]
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Моделирование и визуализация мебели из дерева79 просмотров
- Эскизный проект офисного здания №380 просмотров
- Эскизный проект офисного здания №279 просмотров
- Эскизный проект офисного здания78 просмотров
- Питьевой фонтанчик200 просмотров
- Оборудование для очистки воды192 просмотра
- Оборудование для разливного пива273 просмотра
- Кресла194 просмотра
- Трехмерный план171 просмотр
- Соляная пещера183 просмотра
- Павильон косметики171 просмотр
- Бутик нижнего белья162 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
3ds Max
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик!