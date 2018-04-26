Buagiraman

Амангельды Buagiraman

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Мастер по трем направлениям

В полиграфии я уже лет 20 как тружусь. Выполняю весь спектр полиграфической продукции. Пакетом Adobe и CorelDRAW владею в совершенстве. Где надо, подтягиваю дизайн с помощью 3D моделирования. Ссылка на портфолио: 

https://yadi.sk/d/fWyCYTmU3GmjNf

Я BIM-менеджер, в совершенстве владеющий: Autodesk Revit (Arch, Str). Учу проектировать разделы: АС, АР, КЖ, КМ, КД, в Ревите.

Я достаточно талантлив в 3D графике. Работаю в 3D Max+Corona render. Мои работы смотрите в портфолио:

https://yadi.sk/d/9zgLI1sq3JvbmX

все делал сам. Со мною можно связаться по емейлу: [email protected]

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

Nextes
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн студии
3ds Max
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую!
Замечательный заказчик!
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