Мастер по трем направлениям

В полиграфии я уже лет 20 как тружусь. Выполняю весь спектр полиграфической продукции. Пакетом Adobe и CorelDRAW владею в совершенстве. Где надо, подтягиваю дизайн с помощью 3D моделирования. Ссылка на портфолио:

https://yadi.sk/d/fWyCYTmU3GmjNf

Я BIM-менеджер, в совершенстве владеющий: Autodesk Revit (Arch, Str). Учу проектировать разделы: АС, АР, КЖ, КМ, КД, в Ревите.

Я достаточно талантлив в 3D графике. Работаю в 3D Max+Corona render. Мои работы смотрите в портфолио:

https://yadi.sk/d/9zgLI1sq3JvbmX

все делал сам. Со мною можно связаться по емейлу: [email protected]