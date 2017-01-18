Доработка купленного шаблона под нужды проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки137 просмотров

Небольшая верстка, перевод некоторых элементов шаблона +  установка JCE, капчи. Подробности в ТЗ.

Прошу указать стоимость и срок выполнения. Исполнителей без отзывов не рассматриваю.

Предпочтительная форма оплаты - PayPal, ЯндексДеньги, можно и СБС. 

8 лет назад
sergsap
Сергей 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Считаю, что с исполнителем повезло. Все быстро, четко, компетентно. Планирую продолжить сотрудничество. Рекомендую.
Рекомендую данного заказчика. ТЗ более чем понятно. Оплата в срок сразу же после проверки. Проблем с коммуникацией нет, отвечает по мере возможности. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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