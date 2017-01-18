Доработка купленного шаблона под нужды проекта

Есть сайт : http://riga-crimea.ru/ ПО непонятным причинам у него поплыл шаблон, и все стало криво отображаться. Надо поправить шаблон чтобы сайт вернулся в нормальное состояние. Предлагайте ваши бюджеты. Предпочтение людям из украины.