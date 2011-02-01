Разработать дизайн визитки

Приблизительную структуру визитки изложил в приложении. Как строгое руководство к действию не применять, требуется креативность и фантазия. Сам ни разу не дизайнер, поэтому прибегаю к помощи. Также в данной работе потребуется отрисовка существующего логотипа в векторе (исходник только растр).