Разработать дизайн визитки

Нужен толковый верстальщик для верстки 2х номеров газет (по 4 полосы каждая). Оригинал-макет есть. Ничего нового придумывать не надо, просто вставить текст/фото и сверстать. Сроки - на сегодня. Знание украинского языка (газеты ...