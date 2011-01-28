Верстка фотокниг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок237 просмотров

Требуются дизайнеры для верстки фотокниг. Рассматриваем кандидатов только с данными работами в портфолио. Указывайте цену и срок за верстку 1 фотокниги.

14 лет назад
piar07
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров