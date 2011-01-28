Вёрстка нескольких статей под разный формат

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка163 просмотра

Требуется сверстать из готового контента (текст и графика) оригинал - макеты нескольких статей. Объём каждой - примерно 1 страница. Вёрстка должна быть произведена в любой издательской системе для электронной публикации. Для каждой статьи - 2 варианта вёрстки - под экран шириной 720пк и под экран шириной 1200пк. При этом дизайн вёрстки должен быть единым..

Исходный контент:

Текст в Ворде

Графика - в JPG.

Картинки естественно можно будет изменять в размерах, для подгонки к конкретному варианту вёрстки.

14 лет назад
son_wind
Сергей 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров