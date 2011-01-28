Вёрстка нескольких статей под разный формат

Требуется сверстать из готового контента (текст и графика) оригинал - макеты нескольких статей. Объём каждой - примерно 1 страница. Вёрстка должна быть произведена в любой издательской системе для электронной публикации. Для каждой статьи - 2 варианта вёрстки - под экран шириной 720пк и под экран шириной 1200пк. При этом дизайн вёрстки должен быть единым..

Исходный контент:

Текст в Ворде

Графика - в JPG.

Картинки естественно можно будет изменять в размерах, для подгонки к конкретному варианту вёрстки.