Для игрового проекта по Warcraft, требуется сделать два макета для полиграфии и два баннера. Макеты: 1. На основании картинки номер 1 (см. приложение к проекту) сделать макет плаката A3 в cdr ...
Вёрстка нескольких статей под разный формат
Требуется сверстать из готового контента (текст и графика) оригинал - макеты нескольких статей. Объём каждой - примерно 1 страница. Вёрстка должна быть произведена в любой издательской системе для электронной публикации. Для каждой статьи - 2 варианта вёрстки - под экран шириной 720пк и под экран шириной 1200пк. При этом дизайн вёрстки должен быть единым..
Исходный контент:
Текст в Ворде
Графика - в JPG.
Картинки естественно можно будет изменять в размерах, для подгонки к конкретному варианту вёрстки.
Заявки фрилансеров
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