Дизайн карманного календаря по макету

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок244 просмотра

Есть чужой календарь, хочется такой же или лучше. Креатив приветствуется. Есть большая часть материала в векторе. От вас остается компоновка и фон. Календарь 14*10см, складывающийся пополам.

оплата WMR

14 лет назад
ruresident
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень хороший заксазчик, пунктуальный, грамотный, очень легкий в общении и сотрудничестве, рекомендую всем без страха и риска четкое тз и 100 % своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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