Верстка каталога

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Закрыт16 заявок275 просмотров

Требуется сверстать каталог для типографии. Формат ""letters"" горизонтальный

Пример, можно использовать, как заготовку ( часть уже сделана)

Готовую работу сдать в трех форматах.

1) исходный файл

2) в PDF подготовленный для печати

3) в EPS (PS) файлах

14 лет назад
sana
55 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$50
15 дней

Заявки фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад

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