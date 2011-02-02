Дизайн визитки

Прочитал отзывы других заказчиков (что в ее логотипах есть душа) и сделал свой выбор. О чем ни разу не пожалел. У Надежды есть та самая изюминка (творческая), которая отличает настоящего профессионала! Все быстро и качественно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!