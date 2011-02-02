Дизайн визитки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен24 заявки391 просмотр

Требуется нарисовать две визитки (в adobe illustrator). Будут на одной визитке.

Очень простые (пример ниже).

1 сторона - Фотограф

2 сторона - Услуги по обслуживанию ПК (еще не придумал как оформить)

Креатив и рекомендации приветствуются!

Если есть конкретные наработки - с радостью посмотрю.

14 лет назад
Dim2
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Прочитал отзывы других заказчиков (что в ее логотипах есть душа) и сделал свой выбор. О чем ни разу не пожалел. У Надежды есть та самая изюминка (творческая), которая отличает настоящего профессионала! Все быстро и качественно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество. Всё замечательно. Приятный в общении заказчик, оплата без проблем.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад