Интересует создание рекламного блока для размещения в печатных СМИ. Размер блока примерно 1/4 А4. Тематика - финансовые услуги, точнее - лизинг и долговое финансирование. Предусмотреть, чтобы макет смотрелся и в ч/б печати (при отсутствии возможности ...
Дизайн визитки
Требуется нарисовать две визитки (в adobe illustrator). Будут на одной визитке.
Очень простые (пример ниже).
1 сторона - Фотограф
2 сторона - Услуги по обслуживанию ПК (еще не придумал как оформить)
Креатив и рекомендации приветствуются!
Если есть конкретные наработки - с радостью посмотрю.
Выбранный исполнитель
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