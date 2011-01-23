Рекламная листовка

Услуги текстильного дизайна.

разработан логотип в стиле Арт Нуво.

есть картинка, очень нравится, но она в плохом качестве.

может было бы неплохо если бы она была как будто отрисована карандашом...

еще были идеи на тему работ художника Альфреда Мухи...