Рекламная листовка

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  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок234 просмотра

Услуги текстильного дизайна.

разработан логотип в стиле Арт Нуво.

есть картинка, очень нравится, но она в плохом качестве.

может было бы неплохо если бы она была как будто отрисована карандашом...

еще были идеи на тему работ художника Альфреда Мухи...

14 лет назад
NikaCherry
Виктория 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Jonatan
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

Jonatan
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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