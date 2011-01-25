Разработать визитку.
Дизайн рекламного макета
Интересует создание рекламного блока для размещения в печатных СМИ. Размер блока примерно 1/4 А4. Тематика - финансовые услуги, точнее - лизинг и долговое финансирование. Предусмотреть, чтобы макет смотрелся и в ч/б печати (при отсутствии возможности цветной печати у рекламного носителя).
Так же интересует создание схожего по стилю, тематике и смысловому наполнению макета на выставочный стенд. Планируемые параметры стенда: вертикально стоящая ширма из двух створок (типа книжка) размерами (Ш*В) 1*1,5 м.
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