Услуги текстильного дизайна. разработан логотип в стиле Арт Нуво. есть картинка, очень нравится, но она в плохом качестве. может было бы неплохо если бы она была как будто отрисована карандашом... еще ...
Простенькая визитка
Тема - небольшая и бЭдная мастерская по ремонту бытовой техники.
Срок - до завтра.
Но работы там немного:)
кто сможет помочь?
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