Простенькая визитка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок346 просмотров

Тема - небольшая и бЭдная мастерская по ремонту бытовой техники.

Срок - до завтра.

Но работы там немного:)

кто сможет помочь?

14 лет назад
kuznecmarket
Кузнецов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Ruslala
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Мама, похоже я влюбился. Великолепной качество, сверхзвуковая оперативность - и обалденный голос впридачу))))
Невероятно позитивный заказчик)))) получила море удовольствия от общения. с удовольствием еще поработаю))))

Заявки фрилансеров

Ruslala
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад