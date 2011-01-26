Брошюра

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка270 просмотров

Брошюра А5, 16 полос, надо переверстать часть брошюры, внести правки, печать будет осуществляться на цифре

14 лет назад
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Александр 
62 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров