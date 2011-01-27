Здравствуйте. Общем надо придумать стиль визитки для физ. лица. Разработать так сказать дизайн ее.
Нужно сделать обложку для журнала.
Нужно создать обложку для журнала. формат А4
фотография есть. нужно добавить название, рубрики. сделать стандартную обложку.
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