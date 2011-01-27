Нужно сделать обложку для журнала.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок200 просмотров

Нужно создать обложку для журнала. формат А4

фотография есть. нужно добавить название, рубрики. сделать стандартную обложку.

14 лет назад
hudozhik
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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