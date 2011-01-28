Придумать стиль визитки.

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Завершен12 заявок174 просмотра

Здравствуйте. Общем надо придумать стиль визитки для физ. лица.

Разработать так сказать дизайн ее.

14 лет назад
Walera
Валера 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличная исполнительница. Цена соответствует качеству + очень приятная девушка. Всем - всем - всем - всем - всем советую выбирать эту исполнительницу. P.S. Всем советую выбирать только ее. :-)
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

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Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
14 лет назад

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