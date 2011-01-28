Визитка срочно

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок310 просмотров

Есть визитка. нужно срочно сделать макет в кривых и подогнать под размер нужный.

если не получается, сделать новую визитку.

сроки - до вечера сегодня - 28.01.

14 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
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Очень хороший заказчик. Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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