Дизайн визитки (проект для Мудревского Сергея )

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка151 просмотр

Нужен дизайн визитки.

14 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$7
1 день
Отличная работа, спасибо!
Очередной раз всё прошло отлично! Спасибо.

Заявки фрилансеров

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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