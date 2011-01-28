Вёрстка каталога А4, 16 полос

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка375 просмотров

Нужна вёрстка каталога формата А4, 16 полос в программе Adobe InDesign.

Состав каталога:

примерно 1/3 - таблицы прайс-листов;

примерно 1/3 - баннеры (картинки);

и ещё примерно 1/3 - текстовая информация.

Соотношение приведено приблизительное, а не окончательное.

Весь материал предоставляется. Прайс-листы в формате Excel; баннеры - jpg, gif, tiff, png или cdr; текст - в word-е.

Предоставлять свёрстанный каталог необходимо в формате .indd и .pdf. Никаких защит стоять не должно.

Просьба отписаться по срокам и ценам. Интересует долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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