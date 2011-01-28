Добрый день! Требуется нарисовать красивый дизайн визитки в векторе. Тема визитки - интернет. Логотипа нету. Размеры визитки стандартные (90х50). Указывайте пожалуйста стоимость и сроки. Спасибо.
Вёрстка каталога А4, 16 полос
Нужна вёрстка каталога формата А4, 16 полос в программе Adobe InDesign.
Состав каталога:
примерно 1/3 - таблицы прайс-листов;
примерно 1/3 - баннеры (картинки);
и ещё примерно 1/3 - текстовая информация.
Соотношение приведено приблизительное, а не окончательное.
Весь материал предоставляется. Прайс-листы в формате Excel; баннеры - jpg, gif, tiff, png или cdr; текст - в word-е.
Предоставлять свёрстанный каталог необходимо в формате .indd и .pdf. Никаких защит стоять не должно.
Просьба отписаться по срокам и ценам. Интересует долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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