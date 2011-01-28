Буклет и бонусная карта - финансовое планирование

Задачи: 1. разработать буклет (4 страницы) + бонусная карта (внутри буклета) и 2. согласовать шаблоны буклета и карты с типографией.

Буклет - одно сложение, размеры 150x105 мм примерно, внутри на странице #3 должна быть пластиковая бонусная карта. Бонусная карта – матовая, с логотипом openaims, с номером (с одной стороны) и с контактными данными (с другой стороны). Материалы должны просто доносить идею предложения openaims – создание индивидуальных финансовых планов. Наброски идеи – в скрепке.

openaims – частная компания с главным офисом в России, в городе Санкт-Петербург. Нашей основной целью является оказание услуг по финансовому планированию (wealth engineering) для состоятельных частных лиц, заинтересованных в использовании лучших решений, доступных на российском и на мировом финансовом рынке. Идея и дизайн должны выглядеть стильно, дорого, но не занудно и не вычурно.

Ждем предложений на [email protected]. Укажите, пожалуйста, ссылку на ваш портфолио и контактные данные (обязательно – skype, email, город проживания). Нахождение в СПБ будет плюсом. Обратите, пожалуйста, внимание что 1. наличие skype является обязательным и 2. оплата производится только через PayPal.