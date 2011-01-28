Дизайн визитки

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Закрыт23 заявки362 просмотра

Добрый день!

Требуется нарисовать красивый дизайн визитки в векторе.

Тема визитки - интернет.

Логотипа нету.

Размеры визитки стандартные (90х50).

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки.

Спасибо.

14 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров