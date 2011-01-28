Необходимо нарисовать два флага флаги будут государств: Италии и Испании политра флагов как тут: http://videoblogakima.com/Flag.rar (3 флага с исходниками для наглядности) будет нужен PSD исходник и Джипеговский вариант Цена: 40 рублей ...
Меню ресторана Зазеркалье
Требуется нарисовать обложку (как в книге - наружную и внутреннюю) для меню ресторана Зазеркалье/
меню - три штуки (детское, взрослое и бар). Размеры: 21 х 34,5 см
Предпечатная подготовка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Задачи: 1. разработать буклет (4 страницы) + бонусная карта (внутри буклета) и 2. согласовать шаблоны буклета и карты с типографией. Буклет - одно сложение, размеры 150x105 мм примерно, внутри на странице ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Лучше всего показать наработки сегодня.Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен дизайн визитки.Завершен14 лет назад
Есть чужой календарь, хочется такой же или лучше. Креатив приветствуется. Есть большая часть материала в векторе. От вас остается компоновка и фон. Календарь 14*10см, складывающийся пополам. оплата WMRЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть визитка. нужно срочно сделать макет в кривых и подогнать под размер нужный. если не получается, сделать новую визитку. сроки - до вечера сегодня - 28.01.Завершен14 лет назад
- $15
Нужно создать обложку для журнала. формат А4 фотография есть. нужно добавить название, рубрики. сделать стандартную обложку.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Общем надо придумать стиль визитки для физ. лица. Разработать так сказать дизайн ее.Завершен14 лет назад
Требуется сверстать каталог для типографии. Формат ""letters"" горизонтальный Пример, можно использовать, как заготовку ( часть уже сделана) Готовую работу сдать в трех форматах. 1) исходный файл 2) в PDF ...Закрыт14 лет назад
Брошюра А5, 16 полос, надо переверстать часть брошюры, внести правки, печать будет осуществляться на цифреВерстка полиграфии21 заявкаЗакрыт14 лет назад