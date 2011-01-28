Меню ресторана Зазеркалье

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт27 заявок534 просмотра

Требуется нарисовать обложку (как в книге - наружную и внутреннюю) для меню ресторана Зазеркалье/

меню - три штуки (детское, взрослое и бар). Размеры: 21 х 34,5 см

Предпечатная подготовка.

14 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

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Нет заявок фрилансеров