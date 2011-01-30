Необходимо нарисовать два флага

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Завершен1 заявка146 просмотров

Необходимо нарисовать два флага

флаги будут государств: Италии и Испании

политра флагов как тут: http://videoblogakima.com/Flag.rar (3 флага с исходниками для наглядности)

будет нужен PSD исходник и Джипеговский вариант

Цена: 40 рублей за 2 флага

Предложения прошу писать в ICQ 396-120-124

14 лет назад
forexAW
Акакий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

brikysa1
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Сотрудничал с человеком, свою работу выполнила Елена очень хорошо, сразу подхватила идею, и сделала то что требовалось (флаги Италии и Испании) очень качественно и в срок, поэтому всем рекомендую Елену. Если есть ко мне какие-то вопросы, то в приват пищите, подтвержу свой отзыв.
Спасибо за сотрудничество! Было приятно работать) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

brikysa1
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад