Необходимо нарисовать два флага

Сотрудничал с человеком, свою работу выполнила Елена очень хорошо, сразу подхватила идею, и сделала то что требовалось (флаги Италии и Испании) очень качественно и в срок, поэтому всем рекомендую Елену. Если есть ко мне какие-то вопросы, то в приват пищите, подтвержу свой отзыв.